Мошенники в Telegram предлагают школьницам за деньги сливать интимные фото и видео

В ходе расследования журналистка телеграм-канала, представившись школьницей, вышла на контакт с одним из таких аферистов. Несмотря на возраст, он предложил «работу», связанную с созданием интимного контента, обещая доход свыше полумиллиона рублей в месяц. В качестве доказательства своей надёжности мошенник предоставил контакты якобы других девушек, которые с ним сотрудничали, однако проверка показала, что все аккаунты были фейковыми и управлялись им самим. Собранные материалы и фото жертв затем используются в других схемах обмана.