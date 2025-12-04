Мошенники в Telegram предлагают школьницам за деньги сливать интимные фото и видео

В ходе расследования журналистка телеграм-канала, представившись школьницей, вышла на контакт с одним из таких аферистов. Несмотря на возраст, он предложил «работу», связанную с созданием интимного контента, обещая доход свыше полумиллиона рублей в месяц. В качестве доказательства своей надёжности мошенник предоставил контакты якобы других девушек, которые с ним сотрудничали, однако проверка показала, что все аккаунты были фейковыми и управлялись им самим. Собранные материалы и фото жертв затем используются в других схемах обмана.
Оказалось, что это целая украинская сеть, которая промышляет подобным видом деятельности. Например, те же аферисты могут представляться военнослужащими и вымогать деньги у родственников пропавших солдат, обманывать несовершеннолетних или вступать в переписку с мужчинами.
Ранее сообщалось, что мошенники создали фиктивный сайт «Калькулятор военных выплат», который предлагает участникам специальной военной операции рассчитать и получить положенные выплаты за службу. При попытке авторизации через Telegram злоумышленники получают полный контроль над аккаунтом пользователя.
