Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники в Telegram предлагают школьницам за деньги сливать интимные фото и видео

Мошенники активно используют Telegram для вербовки несовершеннолетних девушек, ведущих личные каналы с небольшой аудиторией от десяти до нескольких тысяч подписчиков. Как выяснили «Осторожно, новости», злоумышленники более года массово рассылают предложения о «сотрудничестве».

Источник: Life.ru

В ходе расследования журналистка телеграм-канала, представившись школьницей, вышла на контакт с одним из таких аферистов. Несмотря на возраст, он предложил «работу», связанную с созданием интимного контента, обещая доход свыше полумиллиона рублей в месяц. В качестве доказательства своей надёжности мошенник предоставил контакты якобы других девушек, которые с ним сотрудничали, однако проверка показала, что все аккаунты были фейковыми и управлялись им самим. Собранные материалы и фото жертв затем используются в других схемах обмана.

Оказалось, что это целая украинская сеть, которая промышляет подобным видом деятельности. Например, те же аферисты могут представляться военнослужащими и вымогать деньги у родственников пропавших солдат, обманывать несовершеннолетних или вступать в переписку с мужчинами.

Ранее сообщалось, что мошенники создали фиктивный сайт «Калькулятор военных выплат», который предлагает участникам специальной военной операции рассчитать и получить положенные выплаты за службу. При попытке авторизации через Telegram злоумышленники получают полный контроль над аккаунтом пользователя.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.