Литва продлила запрет на полеты над границей с Белоруссией до 2026 года

Литва продлила действие запретной зоны в воздушном пространстве над границей с Белоруссией до 1 февраля 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Власти Литвы продлил запрет на полеты в воздушном пространстве над границей с Белоруссией до 2026 года. Об этом сообщает «Sputnik Литва» со ссылкой на заявление Вооруженных сил республики.

«Действие зоны, запретной для полетов, продлено до 1 февраля 2026 года», — говорится в сообщении.

Напомним, что зона воздушного пространства была закрыта для полетов в августе текущего года. Сообщения о том, что республика может отказаться от продления ограничений появились 2 декабря, но власти Литвы решили изменить решение.

Ранее KP.RU сообщал, что литовские власти направили Белоруссии условия, при которых республика готова принять положительное решение по открытию границ. При этом официальных переговоров по данному вопросу пока не ведется.