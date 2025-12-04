Две подмосковные школы искусств стали лучшими в России

Две школы искусств из Московской области стали победителями общероссийских конкурсов «Лучший преподаватель детской школы искусств» и «Лучшая детская школа искусств», которые проводились в ходе реализации национального проекта «Семья», сообщили в министерстве культуры и туризма региона.
В конкурсе участвовали свыше 400 школ искусств и 630 преподавателей со всей страны. Торжественная церемония награждения прошла на исторической сцене Большого театра в Москве. Детская художественная школа имени Н. Н. Лаврентьевой из Электростали заняла первое место в номинации среди городских учреждений.
Это же учебное заведение получило специальный приз жюри «За развитие академических традиций», который был учрежден впервые. Преподаватель школы Ирина Заводина также была признана лучшим преподавателем детской школы искусств России. Также победителем стала школа искусств «Времена года» из поселка Развилка Ленинского округа Подмосковья.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.