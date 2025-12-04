FIS пообещала наказывать за дискриминацию или провокацию спортсменов из РФ

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) заявила, что каждый случай дискриминационного поведения в отношении российских или белорусских спортсменов повлечет за собой дисциплинарное разбирательство.
«Любое дискриминационное и провокационное поведение по отношению к спортсмену или его вспомогательному персоналу, имеющему российское или белорусское спортивное гражданство и допущенному к участию в соревновании в качестве индивидуального нейтрального спортсмена, будет подвергнуто дисциплинарному разбирательству за нарушение статьи 3.5 универсального кодекса этики FIS», — говорится в документе, размещенном на официальном сайте FIS.
Ранее президент Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев сообщил, что спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда допустить к международным соревнованиям спортсменов из России. По словам главы ОКР, это открывает для российских спортсменов возможность участвовать во всех международных соревнованиях, в том числе касающихся квалификации к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года.