Умер экс-глава Центробанка России Сергей Дубинин

Экономист и бывший председатель Центрального банка (ЦБ) России Сергей Дубинин ушел из жизни в возрасте 74 лет после тяжелой болезни. Об этом в четверг, 4 декабря, сообщили в пресс-службе регулятора.

— Руководство Банка России выражает соболезнования родным и близким Сергея Константиновича, — передает официальный сайт ЦБ.

Сергей Дубинин возглавлял Банк России в 1995—1998 годах. При нем в 1998-м провели деноминацию рубля с коэффициентом 1000:1. Его отправили в отставку в сентябре 1998-го, вскоре после дефолта.

После ЦБ Дубинин работал финансовым директором РАО «ЕЭС России», входил в наблюдательный совет ВТБ. Уже в 2014—2023 годах он — заведующий кафедрой финансов и кредита экономического факультета МГУ, затем — научный руководитель этой же кафедры.