Свердловская область вошла в топ-5 регионов по развитию событийного туризма

Свердловская область признана одним из пяти лучших регионов страны в сфере событийного туризма, сообщили в департаменте информационной политики региона. Развитие туристической отрасли ведется в ходе реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство».
Финал XIV Международной премии Russian Event Awards прошел в Нижнем Новгороде. Гран-при в номинации «Национальное событие» получил фестиваль «Уральская ночь музыки», который в этом году посетили около 450 тысяч зрителей.
Победителями и призерами премии также стали 6 других туристических проектов из региона. Среди них — военно-патриотический конкурс «Солдатская звезда» из Богдановича, сказочно-ремесленный фестиваль «Хозяйка Медной горы» в Арамили и гастрономический фестиваль «НаКартошку» (Богданович). Также награды получили екатеринбургский книжный фестиваль «Красная строка» и горнолыжный комплекс «Богатырек».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.