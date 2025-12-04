Нижнетагильский колледж и завод металлоконструкций будут готовить кадры

Студенты Нижнетагильского строительного колледжа будут проходить практику и готовиться к трудоустройству на Нижнетагильском заводе металлических конструкций. Работа соответствует задачам национального проекта «Кадры» и направлена на сокращение дефицита квалифицированных специалистов, сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.
Соответствующее соглашение подписали Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области и министерство образования Свердловской области подписали соглашение о подготовке кадров с Нижнетагильским заводом металлических конструкций и Нижнетагильским строительным колледжем.
«Важно, чтобы студенты видели, ради чего учатся, могли попасть на производство, понять его устройство и увидеть весь технологический процесс на практике», — сообщил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов.
Предприятие станет заказчиком кадров и будет участвовать в разработке образовательных программ, проведении практики и аттестации выпускников. Колледж, в свою очередь, сформирует набор студентов под конкретные запросы завода. Отметим, это уже 14-е подобное соглашение, заключенное региональными министерствами с предприятиями строительной отрасли.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.