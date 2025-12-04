Что-то стало холодать: В Молдове ожидается понижение температуры до 2 градусов ниже нуля — синоптики о том, будет ли в этом году ещё тепло

Специалисты отмечают, что нынешнее похолодание носит кратковременный характер, и вероятность возвращения относительно мягкой погоды в декабре ещё сохраняется, однако устойчивого тепла ждать уже не стоит — зима постепенно вступает в свои права. Жителям рекомендуют одеваться теплее, быть внимательными на дорогах в утренние и вечерние часы, а автомобилистам учитывать риск образования гололедицы.