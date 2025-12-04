Что-то стало холодать: В Молдове ожидается понижение температуры до 2 градусов ниже нуля — синоптики о том, будет ли в этом году ещё тепло

В пятницу, 5 декабря, жителей Молдовы ждёт ощутимое похолодание: по данным синоптиков, дневная температура не превысит +4…+6 градусов, а к ночи опустится до 0…-2 градусов ниже нуля, что станет одним из самых холодных дней за последнее время.
Погода будет преимущественно облачной, местами возможны слабые осадки в виде дождя с мокрым снегом, особенно в северных районах страны, ветер северо-западный, умеренный, что усилит ощущение холода.
Специалисты отмечают, что нынешнее похолодание носит кратковременный характер, и вероятность возвращения относительно мягкой погоды в декабре ещё сохраняется, однако устойчивого тепла ждать уже не стоит — зима постепенно вступает в свои права. Жителям рекомендуют одеваться теплее, быть внимательными на дорогах в утренние и вечерние часы, а автомобилистам учитывать риск образования гололедицы.
Впрочем, смотрите сами.