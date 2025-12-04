КГК выявил сокрытие падежа скота и неготовность ферм к зимовке в АПК Гомельской области

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет госконтроля Гомельской области и финансовая милиция региона проинспектировали готовность животноводческих объектов к зимне-стойловому периоду, а также выполнение требований к содержанию и кормлению скота. Об этом сообщили БЕЛТА в КГК.
КГК продолжает контроль за выполнением требований Президента по наведению порядка в агропромышленном комплексе. Контрольные мероприятия проведены в 11 районах области. Мониторинги показали, что принимаемые сельхозорганизациями и местными органами власти меры по наведению порядка недостаточны. Установлены факты неготовности ряда сельхозобъектов к зимовке.
Территории отдельных ферм занавожены и захламлены. На некоторых объектах не обеспечены меры биозащиты. Так, в хозяйстве Лельчицкого района три выгульные площадки были занавожены, в сараях скот содержался без подстилки, не были утеплены двери и окна фермы.
Выявлены нарушения технологических требований при кормлении и содержании скота. К примеру, в одной из ферм Рогачевского района в родильном отделении совместно содержались три новорожденных теленка, свободные клетки-домики отсутствовали, дойным коровам не выдавались концентраты. Также в одном из хозяйств Добрушского района выявлены факты сокрытия падежа скота.
Действиям ответственных должностных лиц дается правовая оценка. С целью оперативного принятия мер о результатах контроля проинформированы местные органы власти. Контрольные мероприятия продолжаются. -0-