Британские астрономы нашли гигантскую цепь из 14 вращающихся галактик

Астрономы из Оксфордского университета обнаружили самый крупный вращающийся объект в мире, который представляет собой гигантскую цепь из 14 галактик, расположенную в 140 миллионах световых лет от Земли.

Эта вихревая структура состоит из длинной струи газа длиной около 5,5 миллионов световых лет и шириной 117 000 световых лет, что превышает ширину галактики Млечный Путь. В составе космической цепи находятся 14 галактик, богатых водородом.

— Открытие стало неожиданностью. Мы заметили поразительное выравнивание галактик, светящихся на одинаковом расстоянии, — отметила соавтор исследования Лайла Юнг.

Она отметила, что нить обнаружена при помощи MeerKAT — массива из 64 радиотелескопов в Южной Африке. Изучение этой цепи может помочь исследователям понять, как образуются галактики, передает журнал Live Science.

Исследователи, которые работают с телескопом «Джеймс Уэбб», обнаружили в космосе сразу три необычных объекта, которые, по их словам, могут быть так называемыми темными звездами. Ученые пояснили, что свет от этих тел появляется не из-за термоядерных реакций, а за счет энергии темной материи, природа которой до сих пор остается загадкой.