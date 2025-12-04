Британские астрономы нашли гигантскую цепь из 14 вращающихся галактик

Исследователи, которые работают с телескопом «Джеймс Уэбб», обнаружили в космосе сразу три необычных объекта, которые, по их словам, могут быть так называемыми темными звездами. Ученые пояснили, что свет от этих тел появляется не из-за термоядерных реакций, а за счет энергии темной материи, природа которой до сих пор остается загадкой.