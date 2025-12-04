В Курской области появится памятник боевому братству КНДР и России

В Курской области планируют возвести памятник боевому братству КНДР и России, заявил в своем Telegram-канале глава региона Александр Хинштейн.
«Большие планы по увековечиванию памяти военнослужащих, которые защищают нашу землю в наши дни. При поддержке Минобороны создадим памятник боевому братству КНДР и России», — говорится в его публикации.
Как отметил Хинштейн, памятник в честь освободивших курское приграничье бойцов планируют установить в сквере на Интернациональной улице. При этом, добавил губернатор, к обсуждению привлекут жителей региона.
Напомним, ранее глава РФ Владимир Путин заявил, что участие северокорейских военнослужащих в освобождении Курской области произошло по инициативе Ким Чен Ына.