В Курской области появится памятник боевому братству КНДР и России

Об этом заявил глава региона Александр Хинштейн.

Источник: Аргументы и факты

В Курской области планируют возвести памятник боевому братству КНДР и России, заявил в своем Telegram-канале глава региона Александр Хинштейн.

«Большие планы по увековечиванию памяти военнослужащих, которые защищают нашу землю в наши дни. При поддержке Минобороны создадим памятник боевому братству КНДР и России», — говорится в его публикации.

Как отметил Хинштейн, памятник в честь освободивших курское приграничье бойцов планируют установить в сквере на Интернациональной улице. При этом, добавил губернатор, к обсуждению привлекут жителей региона.

Напомним, ранее глава РФ Владимир Путин заявил, что участие северокорейских военнослужащих в освобождении Курской области произошло по инициативе Ким Чен Ына.

