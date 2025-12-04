Путин призвал власти научиться работать с Telegram и другими мессенджерами

Мессенджеры, в том числе Telegram, применяются для воздействия на умы молодого поколения. Именно поэтому властям нужно уметь работать с этими инструментами. Об этом в четверг, 4 декабря, заявил президент России Владимир Путин в интервью индийским СМИ.
— Telegram и другие мессенджеры используются для влияния на молодежь, поэтому власти тоже должны уметь работать с этими инструментами, — передает слова главы государства телеканал India Today.
В тот же день заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что Telegram пока не планируют блокировать в России. По его словам, руководство мессенджера активно взаимодействует с Роскомнадзором и правоохранителями.
Роскомнадзор 4 декабря сообщил, что мессенджер SnapChat был заблокирован на территории России, поскольку его используют для организации и проведения террористических действий.
28 ноября Роскомнадзор объявил о последовательном введении ограничительных мер в отношении мессенджера WhatsApp* из-за нарушений российского законодательства. В ведомстве подчеркнули, что приложение полностью заблокируют, если его руководство так и не выполнит требования законодательства страны.
*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.