Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин призвал власти научиться работать с Telegram и другими мессенджерами

Мессенджеры, в том числе Telegram, применяются для воздействия на умы молодого поколения. Именно поэтому властям нужно уметь работать с этими инструментами. Об этом в четверг, 4 декабря, заявил президент России Владимир Путин в интервью индийским СМИ.

Мессенджеры, в том числе Telegram, применяются для воздействия на умы молодого поколения. Именно поэтому властям нужно уметь работать с этими инструментами. Об этом в четверг, 4 декабря, заявил президент России Владимир Путин в интервью индийским СМИ.

— Telegram и другие мессенджеры используются для влияния на молодежь, поэтому власти тоже должны уметь работать с этими инструментами, — передает слова главы государства телеканал India Today.

В тот же день заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что Telegram пока не планируют блокировать в России. По его словам, руководство мессенджера активно взаимодействует с Роскомнадзором и правоохранителями.

Роскомнадзор 4 декабря сообщил, что мессенджер SnapChat был заблокирован на территории России, поскольку его используют для организации и проведения террористических действий.

28 ноября Роскомнадзор объявил о последовательном введении ограничительных мер в отношении мессенджера WhatsApp* из-за нарушений российского законодательства. В ведомстве подчеркнули, что приложение полностью заблокируют, если его руководство так и не выполнит требования законодательства страны.

*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.