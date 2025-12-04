Ричмонд
Инфекционист Мескина рассказала, для кого смертельно опасен гонконгский грипп

Гонконгский грипп особенно опасен для беременных, маленьких детей и пожилых людей. Эта инфекция протекает тяжелее, чем более привычный в России свиной грипп. Об этом рассказала инфекционист Елена Мескина.

— Для них гонконгский грипп серьезное заболевание, которое может привести и к смерти женщины, выкидышу и гибели ребенка, — передает слова медика News.ru.

Между тем в Москве каждый день увеличивается количество людей, заболевших гонконгским гриппом. В более чем 80 процентах случаев по всей стране выявляют именно этот штамм вируса. Также за неделю на 17,8 процента возросла заболеваемость коронавирусом.

28 ноября в СМИ появилась информация о том, что вирус птичьего гриппа может вызвать пандемию опаснее, чем COVID-19. По данным ученых, последние годы эта инфекция приводила к массовому уничтожению сотен миллионов птиц, нарушению цепочек поставок продуктов питания и росту цен, но при этом случаи заражения человека по-прежнему остаются редкими.

Ученые прогнозируют, что в России возникнет эпидемия гриппа умеренной интенсивности, которая начнется в декабре. Пик заболеваемости, вероятно, придется на период после новогодних каникул. Однако точно предсказать старт и конец эпидемии сложно.