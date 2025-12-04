Почти Br280 млн запланировано на программу «Семейный капитал» в республиканском бюджете на 2026 год

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На программу «Семейный капитал» в республиканском бюджете на 2026 год запланировано почти Br280 млн. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
Единовременное начисление на счет безналичных денежных средств с 1 января по 31 декабря 2025 года составляет Br33 275.
Средства можно направить досрочно на улучшение жилья (строительство, покупка, погашение кредита, займа), образование (среднее специальное, высшее — оплата за прошлый, текущий и будущий год), медуслуги (покупка медицинских изделий при проведении сложных операций, стоматология, лекарства — для членов семьи), а также на товары для социальной реабилитации инвалидов (по перечню, для лиц с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата).-0-