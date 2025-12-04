«Люди просто устали». Эксперт о том, будет ли второй раунд конфликта в Украине

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА доктор исторических наук, политолог Николай Платошкин поделился мнением о том, возможен ли второй раунд конфликта в Украине.
Рассуждая на тему возможности возобновления конфликта, инициатором которого может выступить Украина, после подписания соглашения о мире, Николай Платошкин отметил: «Я здесь спокоен, как стадо слонов. Сейчас настолько интенсивность боевых действий там чувствуется, что если огонь прекратится, то с той стороны уже просто начать не смогут, не в состоянии будут». Он подчеркнул, что это невозможно в связи с тем, что это не конфликт сродни пограничному, а значительно большего масштаба. «Люди уже просто устали», — сказал он.
Николай Платошкин обратил внимание, что после завершения конфликта остро встанет вопрос налаживания мостов между российским и украинским народами. «После Первой мировой войны все думали, что никогда. Но реального примирения на народном уровне между теми же французами и немцами достигнуто не было. Обе стороны готовились: одни — закрепить это все, другие — в любом случае сорвать», — пояснил политолог. Он также обратил внимание, что в Украине на протяжении 30 лет в головы людей закладывали националистические идеи: «Ведь Одессу жгли молодые люди и в Харькове убивали активистов молодые. Они другого не знали, они Советского Союза не видели, дружбы народов не видели».
Политолог отметил, что среди пунктов плана Дональда Трампа есть и запрет нацистской пропаганды в обеих странах. «Мне непонятно, что подразумевается под этим. Они вам скажут, что мы “Майн Кампф” не публикуем, а Бандера — это не нацист, это вообще чуть ли не борец сопротивления, сидел в немецком лагере, какие к нам претензии, — добавил Николай Платошкин. — Этот пункт самый важный. Какие будут учебники там, как у нас будет развиваться с ними народная дипломатия. С чего мы начали в Германии в 1945 году в своей зоне? Мы всех учителей уволили. Мы организовали специальные курсы по подготовке так называемых народных учителей». В заключение политолог отметил, что одно дело — военное решение, другое дело — работа с людьми, их мыслями. -0-