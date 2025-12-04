«Люди просто устали». Эксперт о том, будет ли второй раунд конфликта в Украине

Политолог отметил, что среди пунктов плана Дональда Трампа есть и запрет нацистской пропаганды в обеих странах. «Мне непонятно, что подразумевается под этим. Они вам скажут, что мы “Майн Кампф” не публикуем, а Бандера — это не нацист, это вообще чуть ли не борец сопротивления, сидел в немецком лагере, какие к нам претензии, — добавил Николай Платошкин. — Этот пункт самый важный. Какие будут учебники там, как у нас будет развиваться с ними народная дипломатия. С чего мы начали в Германии в 1945 году в своей зоне? Мы всех учителей уволили. Мы организовали специальные курсы по подготовке так называемых народных учителей». В заключение политолог отметил, что одно дело — военное решение, другое дело — работа с людьми, их мыслями. -0-