Нардеп Костенко призвал усилить мобилизацию на Украине

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко считает, что Украина нуждается в усилении мобилизации, пишет украинский Telegram-канал «Политика страны».
Костенко отметил, сегодня в стране ежемесячно мобилизуют порядка 30 тысяч человек, что покрывает лишь половину потребности Вооруженных сил страны.
Ранее командующий управлением штурмовых войск ВСУ Валентин Манько заявил о массовом дезертирстве в армии, он объяснил эту проблему отсутствием реальных наказаний за самовольное оставление части и практикой амнистий.