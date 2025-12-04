Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нардеп Костенко призвал усилить мобилизацию на Украине

Сегодня в стране ежемесячно мобилизуют порядка 30 тыс. человек, сказал парламентарий.

Источник: Аргументы и факты

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко считает, что Украина нуждается в усилении мобилизации, пишет украинский Telegram-канал «Политика страны».

Костенко отметил, сегодня в стране ежемесячно мобилизуют порядка 30 тысяч человек, что покрывает лишь половину потребности Вооруженных сил страны.

Ранее командующий управлением штурмовых войск ВСУ Валентин Манько заявил о массовом дезертирстве в армии, он объяснил эту проблему отсутствием реальных наказаний за самовольное оставление части и практикой амнистий.