В Первомайском районе Ростова сняли режим ЧС, действовавший после атаки БПЛА

Локальный режим ЧС сняли в Первомайском районе Ростова.

Источник: Комсомольская правда

В Первомайском районе Ростова-на-Дону ликвидировали последствия атаки БПЛА, произошедшей 2 ноября 2025 года. В связи с этим снят локальный режим ЧС, сообщил глава города Александр Скрябин.

— Сегодня состоялось внеочередное заседание КЧС. С докладом о проделанной работе выступил глава Первомайского района. Многоквартирные дома, поврежденные от БПЛА, восстановлены, пострадавшие получили все необходимые выплаты, — написал в своем телеграм-канале Александр Скрябин.

Добавим, также в ночь на 2 ноября в Первомайском районе донской столицы после воздушной атаки выбило стекла в детском саду № 276, повреждения получил металлический ангар.

