Совладелец Совкомбанка Хотимский призвал запретить банкам владеть маркетплейсами

Эти слова Хотимского стали ответом на заявление предправления Вайлдберриз Банка Георгия Горшкова. Он считает, что если финорганизации считают нужным ориентироваться на зарубежную практику по запрету маркетплейсам иметь свои банки, то стоит соблюсти и вторую часть этого механизма, согласно которой банки не могут иметь свои экосистемы.