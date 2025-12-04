«Дело не в победе»: Путин высказался о фундаментальных целях СВО

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине для защиты людей в Донбассе и своих национальных интересов. Об этом в четверг, 4 декабря, заявил президент страны Владимир Путин.
— Знаете, дело не в том, чтобы одержать победу, как вы сформулировали. Дело в том, что Россия стремится сделать все, чтобы защитить свои интересы, своих людей, живущих там, традиционные ценности, русский язык и так далее. Защищает, кстати, и веру, которую веками исповедовали на этих территориях, — подчеркнул глава государства.
Так он ответил на вопрос о том, какой результат для России будет означать победу в СВО и в чем заключаются ее «красные линии», передает телеканал India Today.
20 ноября во время посещения одного из командных пунктов группировки войск «Запад» Владимир Путин заявил, что цели СВО должны быть безусловно достигнуты. Российский лидер добавил, что граждане страны надеются на ее руководство и армию, а также ожидают нужных результатов от спецоперации.
3 июля помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что во время разговора с президентом США Дональдом Трампом Владимир Путин заверил его, что Россия не намерена отступать от поставленных целей спецоперации на Украине.