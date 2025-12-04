Ричмонд
СМИ: Неопознанные военные дроны преследовали самолет с Зеленским над Ирландией

Несколько неопознанных беспилотников преследовали самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским в небе над Ирландией, куда тот прибыл с официальным визитом. Об этом в четверг, 4 декабря, сообщило местное издание The Journal со ссылкой на осведомленный источник.

По данным журналистов, четыре неизвестных дрона длительное время летели за воздушным судном главы украинского государства вплоть до его подлета к Дублину.

После преследования коптеры также облетели военный корабль, тайно развернутый в акватории Ирландского моря перед прилетом Зеленского, утверждает The Journal.

Ранее несколько беспилотников неизвестного происхождения были замечены над немецкой землей Шлезвиг-Гольштейном. Местная полиция работает над укреплением своей защиты от беспилотников совместно с другими северными землями Германии. Глава МВД страны не предоставила подробностей о количестве замеченных беспилотников и их местоположении.

15 неопознанных беспилотников заметили в Бельгии над авиабазой Эльзенборн на границе с ФРГ. Правоохранители начали расследование инцидента. Военное ведомство воздержалось от комментариев о возможной принадлежности дронов.