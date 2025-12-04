СМИ: Неопознанные военные дроны преследовали самолет с Зеленским над Ирландией

Несколько неопознанных беспилотников преследовали самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским в небе над Ирландией, куда тот прибыл с официальным визитом. Об этом в четверг, 4 декабря, сообщило местное издание The Journal со ссылкой на осведомленный источник.