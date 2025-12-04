Верховный суд привлек дочь и внучку Долиной к спору о продаже квартиры певицы

Верховный суд России привлек дочь певицы Ларисы Долиной и внучку в качестве заинтересованных лиц в споре вокруг квартиры артистки. Об этом говорится в базе данных Верховного суда.
Ранее стало известно, что Верховный суд РФ рассмотрит гражданский спор о квартире Долиной 16 декабря.
«Заинтересованные лица: Долина Ангелина Анатольевна, действующая в своих интересах и в интересах несовершеннолетней», — говорится в материалах суда.
В ноябре суд оставил квартиру Долиной в ее собственности, несмотря на продажу под влиянием мошенников. Покупательница Полина Лурье не получила назад свои деньги, а ее иск был отклонен.
Также сообщалось, что народную артистку планируют пригласить в Госдуму. Депутаты хотят, чтобы певица приняла участие в круглом столе и в обсуждении проблем сделок с недвижимостью на вторичном рынке.