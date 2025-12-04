Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Верховный суд привлек дочь и внучку Долиной к спору о продаже квартиры певицы

Верховный суд РФ рассмотрит гражданский спор 16 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Верховный суд России привлек дочь певицы Ларисы Долиной и внучку в качестве заинтересованных лиц в споре вокруг квартиры артистки. Об этом говорится в базе данных Верховного суда.

Ранее стало известно, что Верховный суд РФ рассмотрит гражданский спор о квартире Долиной 16 декабря.

«Заинтересованные лица: Долина Ангелина Анатольевна, действующая в своих интересах и в интересах несовершеннолетней», — говорится в материалах суда.

В ноябре суд оставил квартиру Долиной в ее собственности, несмотря на продажу под влиянием мошенников. Покупательница Полина Лурье не получила назад свои деньги, а ее иск был отклонен.

Также сообщалось, что народную артистку планируют пригласить в Госдуму. Депутаты хотят, чтобы певица приняла участие в круглом столе и в обсуждении проблем сделок с недвижимостью на вторичном рынке.