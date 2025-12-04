Привитые тоже болеют: врач рассказал, что такое гонконгский грипп и чем он опасен

Гонконгский грипп — это вирусная инфекция, вызываемая подтипом H3N2 вируса гриппа А.
В России зафиксирован рост заболеваемости гонконгским гриппом — штамм H3N2 выявлен более чем в 80% случаев. Особенно активная вспышка наблюдается на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Этот вид гриппа опасен осложнениями, особенно для детей и пожилых людей. О том, чем отличается гонконгский грипп, как его лечить и защититься от заражения, URA.RU рассказал главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина», врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков.
Что такое гонконгский грипп и почему он опасен.
Гонконгский грипп H3N2 — не новый штамм. Он появился еще в конце 1960-х годов, когда была зафиксирована первая крупная вспышка этого заболевания в Гонконге. С начала декабря, как и ежегодно, в России отмечается рост заболеваемости гриппом, и сейчас доминирует именно этот штамм.
«Грипп опасен всегда, независимо от штамма. Любая эпидемия представляет угрозу, особенно для детей, пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями и иммунодефицитными состояниями», — объясняет Евгений Тимаков.
Главная особенность гонконгского гриппа — его способность активно видоизменяться и мутировать. Из-за этого иммунитет к нему нестойкий и непродолжительный. Однако есть и хорошая новость: современные вакцины содержат актуальные штаммы H3N2, которые обновляются каждый год.
Кто находится в группе риска гонконгского гриппа.
Лечение гриппа направлено на облегчение симптомов и борьбу с вирусом.
«H3N2 опасен для групп риска. При осложнении могут присоединиться и бактериальные инфекции, обостриться хронические заболевания, развиться пневмония. Может поражаться сердце, сосуды, возникать кровотечения», — предупреждает врач.
Наиболее уязвимыми категориями являются:
Дети до 5 лет (особенно опасен для малышей младшего возраста) Пожилые люди старше 65 летБеременные женщиныЛюди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной системПациенты с иммунодефицитными состояниямиЛюди с ожирением.
Симптомы гонконгского гриппа.
«Протекает он, как и большинство подтипов гриппа. Само название “грипп” происходит от французского глагола “схватывать” — он начинается резко, остро», — поясняет инфекционист.
Характерные признаки заболевания:
Резкое начало с высокой температурой (39−40 градусов) Сильная интоксикация организмаИнтенсивная головная больЛомота в мышцах, боли в руках и ногахБыстро присоединяющийся сухой кашельПершение и боль в горлеВозможна осиплость голоса.
«Отличительная особенность гонконгского гриппа — он часто протекает с рвотой и расстройством стула, особенно у детей младшего возраста. Также характерен сильный выраженный кашель», — отмечает Евгений Тимаков.
Инкубационный период заболевания крайне короткий — обычно от момента заражения до появления первых симптомов проходит всего один-два дня.
Чем опасен гонконгский грипп: возможные осложнения.
Наибольшую опасность заболевание представляет для детей, пожилых людей и беременных женщин.
Главная опасность гонконгского гриппа заключается не в самом вирусе, а в осложнениях, которые он может вызвать.
«Осложнения при гонконгском гриппе чаще всего носят бактериальный характер — присоединяется пневмония, обычно на 5−7 день заболевания. Это отличие от других видов гриппа», — подчеркивает врач.
Среди наиболее типичных осложнений:
Вирусная и бактериальная пневмонияОтитыМиокардит (воспаление сердечной мышцы) Гайморит и фронтитБронхитПиелонефритВ тяжелых случаях — менингоэнцефалит.
Лечение гонконгского гриппа: эффективные препараты.
«Лечение гриппа есть, к счастью. У нас есть препараты на основе осельтамивира», — успокаивает Тимаков.
При этом врач предупреждает: «Ремантадин — забудьте, он уже не действует на эти штаммы гриппа. А вот препараты на основе осельтамивира эффективны».
Такие препараты можно применять двумя способами:
Для лечения подтвержденного гриппа (по тест-полоскам или эпидемиологически) Для профилактики при контакте с заболевшими.
«Если в коллективе заболевает один человек с подтвержденным гриппом и у других появляются похожие симптомы, мы можем назначить эти препараты профилактически или уже для лечения», — объясняет инфекционист Евгений Тимаков.
Обязательные меры при лечении:
Осмотр врачаПостельный режимОбильный питьевой режимПрофилактика осложнений.
Прививка от гонконгского гриппа: насколько эффективна вакцинация.
«В вакцинных штаммах, которые сейчас делаются, этот вид мутации H3N2 присутствует. Каждый год эти штаммы обновляются», — поясняет педиатр Тимаков.
Однако врач честно предупреждает о нюансах: «Тем, кто сделал прививку, осложнения в принципе не страшны, но заболеть гриппом, к сожалению, все равно можно даже на фоне вакцинации, если будет большая вирусная нагрузка».
Профилактика гонконгского гриппа: как защититься.
Чтобы не заразиться, мы должны мониторить ситуацию в коллективах. Основные меры профилактики:
Чаще проветривать помещения, уменьшая концентрацию вируса в воздухеЧаще мыть рукиИзбегать людных мест в период эпидемииОграничивать контакты при ухудшении самочувствия.
«Для лиц из групп риска рекомендуется ношение масок. По научным данным, они защищают от тяжелого течения гриппа», — подчеркивает врач.
Дополнительно специалисты советуют:
Избегать переохлажденийПоддерживать иммунитет сбалансированным питаниемПринимать витаминные комплексы по согласованию с врачомПри появлении первых симптомов немедленно обращаться к врачу.