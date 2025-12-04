Привитые тоже болеют: врач рассказал, что такое гонконгский грипп и чем он опасен

В России зафиксирован рост заболеваемости гонконгским гриппом — штамм H3N2 выявлен более чем в 80% случаев. Особенно активная вспышка наблюдается на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Этот вид гриппа опасен осложнениями, особенно для детей и пожилых людей. О том, чем отличается гонконгский грипп, как его лечить и защититься от заражения, URA.RU рассказал главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина», врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков.