Путин заявил об использовании мессенджеров для влияния на молодежь

Владимир Путин указал на важность постоянного контакта с молодежью.

Источник: пресс-служба Кремля

Владимир Путин заявил, что мессенджеры используются для влияния на подрастающее поколение, поэтому властям необходимо уметь обращаться с этими инструментами.

Президент отметил, что в теме противопоставления молодого и старшего поколений нет чего-либо нового.

«А знаете, в чем новое? В технологиях. Эти мессенджеры — Telegram и так далее — используются для того, чтобы как-то влиять на молодежную среду», — указал Владимир Путин.

По его словам, молодые люди всегда более мобильны и им кажется, что любые несправедливости «легко решить». Тем не менее только с возрастом появляется понимание, что это «не так просто».

Как отметил Владимир Путин, по этой причине необходимо постоянно быть в контакте с молодежью и «пользоваться их инструментами, их аппаратом, пользоваться теми же современными средствами доведения информации до них, обратной связи, в социальных сетях, надо там работать».

Ранее эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий рассказал, что все мессенджеры собирают данные о пользователях.