Кадыров: новая группа добровольцев отправилась в зону СВО из Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что в зону проведения специальной военной операции отправилась новая группа добровольцев из Чеченской Республики.
По словам Кадырова, перед отправкой бойцов ВС РФ из аэропорта Грозного состоялось их построение. Военнослужащих провожал председатель чеченского правительства, начальник регионального оперативного штаба СВО Магомед Даудов.
«Без всякого сомнения, добровольцы — это мужественные сыны Отечества. Уже тот факт, что отправляются они по зову сердца для защиты интересов Родины, говорит о многом. Перед вылетом в зону СВО все они прошли серьёзную и тщательно выстроенную подготовку на базе Российского университета спецназа имени Президента России Владимира Путина в Гудермесе», — добавил глава Чечни.
Напомним, ранее на этой неделе Рамзан Кадыров заявил, что ВС РФ ликвидировали несколько украинских ДРГ в Харьковской области.