Кадыров: новая группа добровольцев отправилась в зону СВО из Чечни

«Без всякого сомнения, добровольцы — это мужественные сыны Отечества. Уже тот факт, что отправляются они по зову сердца для защиты интересов Родины, говорит о многом. Перед вылетом в зону СВО все они прошли серьёзную и тщательно выстроенную подготовку на базе Российского университета спецназа имени Президента России Владимира Путина в Гудермесе», — добавил глава Чечни.