Journal: неизвестные дроны были замечены рядом с бортом Зеленского в Ирландии

В Ирландии расследуют инцидент с неопознанными дронами, преследующими самолет Зеленского перед посадкой в Дублине.

Источник: Комсомольская правда

Четыре неизвестных дрона были замечены рядом с самолетом главы киевского режима Владимира Зеленского в Ирландии 1 декабря. Об этом сообщает издание Journal со ссылкой на собственные источники.

В материале отмечается, что неопознанные беспилотники сопровождали борт Зеленского перед его посадкой в Дублине, взлетев где-то к северо-востоку от города. Дроны пролетели очень близко к самолету, после чего зависли над судном военно-морских сил Ирландии. Судно было тайно выведено в море перед приездом Зеленского в страну.

В связи с произошедшим началось расследование. МВД и другие министерства страны пытаются выяснить, откуда были запущены дроны и кто ответственен за их появление в воздухе.

Ранее KP.RU сообщал, что Зеленский может остаться в Ирландии из-за нового расследования Национального антикоррупционного бюро Украины. Как считает аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович, глава киевского режима может не вернуться в страну. При этом в Ирландии против Зеленского могут совершить провокацию для продолжения конфликта.