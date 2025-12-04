Journal: неизвестные дроны были замечены рядом с бортом Зеленского в Ирландии

В материале отмечается, что неопознанные беспилотники сопровождали борт Зеленского перед его посадкой в Дублине, взлетев где-то к северо-востоку от города. Дроны пролетели очень близко к самолету, после чего зависли над судном военно-морских сил Ирландии. Судно было тайно выведено в море перед приездом Зеленского в страну.