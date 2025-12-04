В трех домах Таганрога заменили остекление окон, пострадавшее от БПЛА

В трех домах в Таганроге провели работу по обновлению окон и остекления, пострадавших от БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале рассказала глава города Светлана Камбулова.
— На сегодняшний день на Инструментальной, 23, 33, 35 установили 27 оконных блоков, 7 балконных блоков, а также выполнили остекление 68 окон, — рассказала Светлана Камбулова.
Завтра, 5 декабря, работы на улице Инструментальной собираются продолжить в домах № 29, 33, 35, 40.
Также глава Таганрога напомнила о пояснениях губернатора Юрия Слюсаря относительно пострадавших автомобилей.
— По словам главы региона, механизм выплаты компенсаций за личный транспорт пока находится в разработке, власти планируют определить четкий порядок действий и формат оценки такого ущерба, — добавила Светлана Камбулова.
