В трех домах Таганрога заменили остекление окон, пострадавшее от БПЛА

Остекление восстанавливают в домах на улице Инструментальной в Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

В трех домах в Таганроге провели работу по обновлению окон и остекления, пострадавших от БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале рассказала глава города Светлана Камбулова.

— На сегодняшний день на Инструментальной, 23, 33, 35 установили 27 оконных блоков, 7 балконных блоков, а также выполнили остекление 68 окон, — рассказала Светлана Камбулова.

Завтра, 5 декабря, работы на улице Инструментальной собираются продолжить в домах № 29, 33, 35, 40.

Также глава Таганрога напомнила о пояснениях губернатора Юрия Слюсаря относительно пострадавших автомобилей.

— По словам главы региона, механизм выплаты компенсаций за личный транспорт пока находится в разработке, власти планируют определить четкий порядок действий и формат оценки такого ущерба, — добавила Светлана Камбулова.

