Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Словакия представила модернизированную «Шилку»

Словацкая компания MSM Land Systems представила модернизированную версию советской зенитной самоходной установки ЗСУ-23−4 «Шилка».

Источник: Аргументы и факты

Словацкая компания MSM Land Systems представила на выставке EDEX-2025 в Египте модернизированную версию советской зенитной самоходной установки ЗСУ-23−4 «Шилка», сообщает Army Recognition.

По информации издания, ZSU-23−4 SVK сохранила основные агрегаты базовой «Шилки», однако пушечное вооружение дополнили пусковой установкой для нескольких малогабаритных ракет, а также установили новый радар.

Отмечается, что в рамках модернизации MSM Land Systems может интегрировать в состав оборудования ЗСУ-23−4 современные оптические системы для обнаружения и распознавания целей.

Ранее сообщалось, что ВСУ получили американские снаряды под советскую пушку «Пион».