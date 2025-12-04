Словакия представила модернизированную «Шилку»

Словацкая компания MSM Land Systems представила на выставке EDEX-2025 в Египте модернизированную версию советской зенитной самоходной установки ЗСУ-23−4 «Шилка», сообщает Army Recognition.
По информации издания, ZSU-23−4 SVK сохранила основные агрегаты базовой «Шилки», однако пушечное вооружение дополнили пусковой установкой для нескольких малогабаритных ракет, а также установили новый радар.
Отмечается, что в рамках модернизации MSM Land Systems может интегрировать в состав оборудования ЗСУ-23−4 современные оптические системы для обнаружения и распознавания целей.
Ранее сообщалось, что ВСУ получили американские снаряды под советскую пушку «Пион».