Ученые МГУ выяснили, что голуби распространяют пять самых опасных в мире дрожжей-патогенов

Результаты исследования показали наличие в свежих экскрементах птиц пяти из шести видов дрожжей рода Candida spp., которые Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) относит к особо опасным патогенным дрожжам. Кроме того, в помете обнаружили еще два вида дрожжей, которые, не будучи в официальном списке, также часто вызывают дрожжевые инфекции.