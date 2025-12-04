Ученые МГУ выяснили, что голуби распространяют пять самых опасных в мире дрожжей-патогенов

Специалисты факультета почвоведения Московского государственного университета имени Ломоносова выяснили, что голубиный помет может быть источником опасных для здоровья человека дрожжевых инфекций. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Результаты исследования показали наличие в свежих экскрементах птиц пяти из шести видов дрожжей рода Candida spp., которые Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) относит к особо опасным патогенным дрожжам. Кроме того, в помете обнаружили еще два вида дрожжей, которые, не будучи в официальном списке, также часто вызывают дрожжевые инфекции.
Ученые проанализировали образцы помета около 200 птиц, включая европейских скворцов, белых трясогузок, больших синиц и домовых воробьев. Исследование выявило 638 штаммов, принадлежащих к девяти видам дрожжей.
Наибольшее количество потенциально патогенных дрожжей обнаружено именно в голубином помете, что делает этих птиц наиболее опасным источником. В высохших экскрементах опасные микроорганизмы также присутствовали, но в меньших концентрациях.
— Патогены могут переноситься на подошвах обуви в жилые помещения, детские сады и больницы. Ученые подчеркивают: в городских условиях важно поддерживать санитарное состояние и регулировать численность синантропных птиц, — передает ТАСС.
Американские ученые из Исследовательского института Скриппс в Калифорнии нашли мутацию в вирусе птичьего гриппа H5N1, которая позволяет ему передаваться млекопитающим, включая человека.