Невролог Чэн назвал привычку долгожителей, сохраняющую молодость мозга

Многие долгожители сохраняют ясность ума благодаря активной социальной жизни. Об этом рассказал невролог Байбин Чэн из больницы Генри Форда в США.

— Исследования показали, что у долгожителей более развита передняя поясная извилина — область коры мозга, участвующая в регуляции эмоций, устойчивого внимания и социальных взаимодействий, — пояснил специалист.

По словам врача, общение действует на мозг в качестве сложной тренировки — во время взаимодействия с другими людьми одновременно включаются нейронные сети, связанные с памятью, эмпатией, восприятием речи и контролем внимания. Благодаря этому социальное поведение является одним из наиболее мощных стимулов для поддержания когнитивных функций.

Чэн отметил, что поддержание глубоких социальных связей влияет и на гормональный фон. В частности, общение помогает снижать уровень кортизола — основного гормона стресса, излишнее количество которого приводит к ухудшению работы памяти и способствует истощению нейронов. Одновременно возрастает выработка окситоцина и дофамина. Функция первого гормона связана с ощущением доверия и эмоциональной близости, а второго — с регуляцией мотивации, удовольствия и способности обучаться, передает Daily Mirror.

101-летняя жительница испанского муниципалитета Беасайн Иньякси Ласа заявила, что секрет долгой и здоровой жизни заключается в ежедневных тренировках и использовании оливкового масла во время приготовлении пищи. В тренажерный зал испанка начала ходить в 94 года и назвала это решение лучшим за многие годы.