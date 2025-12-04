Невролог Чэн назвал привычку долгожителей, сохраняющую молодость мозга

Чэн отметил, что поддержание глубоких социальных связей влияет и на гормональный фон. В частности, общение помогает снижать уровень кортизола — основного гормона стресса, излишнее количество которого приводит к ухудшению работы памяти и способствует истощению нейронов. Одновременно возрастает выработка окситоцина и дофамина. Функция первого гормона связана с ощущением доверия и эмоциональной близости, а второго — с регуляцией мотивации, удовольствия и способности обучаться, передает Daily Mirror.