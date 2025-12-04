О жизненных принципах, о Telegram и целях СВО: главное из интервью Путина индийским СМИ

Президент России Владимир Путин дал интервью индийским телеканалам India Today и Aaj Talk. В нем глава государства затронул философские вопросы, касающиеся его личных взглядов и принципов, а также поговорил о специальной военной операции (СВО) на Украине и других актуальных вопросах политической повестки. Подробности — в материале «Вечерней Москвы».
Итоги и принципы жизни.
Владимир Путин заявил, что он делает «то, что не имеет права не делать», отметив, что это внутреннее правило помогает ему принимать решения. Так он ответил на вопрос индийских журналистов о том, жалеет ли он о каких-то своих решениях на высшем посту и стал ли бы он что-либо менять, если оглянуться назад.
— Сделано то, что сделано. В целом… Вы знаете, есть одно общее правило, мое правило, оно известное: я стараюсь делать то, что считаю не просто необходимым, а то, чего я не имею права не делать. Несмотря ни на что, — высказался глава государства.
Также российский лидер подчеркнул, что для него еще слишком рано пытаться подводить итоги жизни и деятельности, отметив, что намерен «еще поработать».
Вечность и бессмертие.
В ответ на вопрос индийского журналиста, который поинтересовался, верит ли президент в возможность достичь бессмертия, Путин заявил, что вечен только Бог.
— Все конечно. Только Господь Бог вечен, — подчеркнул глава государства.
Взаимодействие с мессенджерами.
По словам Владимира Путина, мессенджеры, в том числе Telegram, используются для воздействия на умы молодого поколения. Поэтому властям тоже необходимо учиться работать с этими инструментами.
Цели СВО.
Владимир Путин подчеркнул, что СВО — это не новый конфликт, а попытка закончить старый, который Запад развязал руками Украины. Он добавил, что Москва на протяжении восьми лет безуспешно пыталась договориться с Киевом дипломатическим путем.
Глава государства объяснил, что Россия проводит СВО для защиты людей в Донбассе и своих национальных интересов.
— Знаете, дело не в том, чтобы одержать победу, как вы сформулировали. Дело в том, что Россия стремится сделать все, чтобы защитить свои интересы, своих людей, живущих там, традиционные ценности, русский язык и так далее. Защищает, кстати, и веру, которую веками исповедовали на этих территориях, — подчеркнул Путин.
Таким образом он ответил на вопрос, какой результат для России будет означать победу в СВО и в чем заключаются ее «красные линии».