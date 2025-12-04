Книги Симоньян представили на книжной ярмарке в Гостином дворе

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что ее книги «В начале было Слово — в конце будет Цифра» и «Водоворот» представлены на международной книжной ярмарке в Гостином дворе в Москве.
Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№ 27 открылась в Гостином дворе в Москве в четверг. Она проходит при поддержке Минцифры РФ и объединяет почти 400 участников, среди которых крупные и малые издательства, книготорговые предприятия, иллюстраторы и культурные институции.
«Там есть и мои книги: 'Водоворот' и 'В начале было Слово — в конце будет Цифра'. Ярмарка до 7 декабря. Кто в Москве — приходите», — написала Симоньян в Telegram-канале.
Новый роман Симоньян вышел 31 июля. В этот же день в пяти крупных книжных магазинах сети «Читай-город» в Москве все отгруженные книги раскупили за десять минут. Как ранее отмечали в АСТ, этот роман о том, что произойдет с человечеством через 60 лет и каким будет конец света, он написан в полном соответствии с библейскими пророчествами. Симоньян ранее уточняла, что все гонорары от продаж ее книг направляются на помощь людям.