В России ИИ заменяет психолога и учителя по иностранному языку для зумеров

«Молодая аудитория 18−24 лет чаще, чем остальные, открывает для себя и другие возможности ИИ: 29% таких респондентов пользуются ИИ-расшифровкой и саммаризацией сообщений и звонков, больше четверти прибегает к нейросетям для получения медицинских и психологических консультаций, столько же — для изучения иностранных языков», — говорится в исследовании, в котором приняла участие 1 тысяча россиян по всей стране.