Тысячи украинских беженцев могут быть депортированы из Израиля

Тысячи беженцев с Украины могут депортировать из Израиля к концу года, пишет израильская газета Haaretz.
Статус групповой защиты, который позволяет гражданам Украины право жить и работать в стране с 2022 года, истекает в декабре. Этот режим требует ежегодного продления, однако на данный момент оно все еще не принято.
По данным газеты, групповой режим защиты предоставлен примерно 25 тысячам украинцев. Если решение не примут вовремя, десятки тысяч украинцев могут оказаться вне закона.
Ранее сообщалось, что украинские беженцы в Шотландии могут остаться без жилья после решения местных властей отказаться от ежемесячных выплат хозяевам домов, которые предоставили им приют.