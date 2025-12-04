Нарколог Шуров высказался о волне задержаний из-за пыток в рехабах Подмосковья

Нарколог Василий Шуров выразил недоумение по поводу цепочки задержаний в трех подмосковных реабилитационных центрах, связанных с обвинениями в пытках пациентов. Своей позицией он поделился в беседе с журналистами.
— История с ВИП-рехабом Максима Антонова странная, — сказал врач.
По словам медика, позиционирование учреждения как VIP предполагает предоставление пациенту отдельного помещения, личного входа, собственного персонала, кухни и телефона.
Но сейчас, как отметил врач, наблюдается тенденция к нежеланию лицензировать реабилитационные центры, из-за чего некоторые из них работают недобросовестно. Эксперт также подчеркнул, что в платных центрах расходы, как правило, несут сами пациенты или их близкие.
— Это БДСМ-студия, а не рехаб получается. Сейчас в чистом виде сыграли на каких-то стереотипах из 90-х, когда кого-то приковывали к батареям, — передает слова Шурова газета Aif.ru.
4 декабря основателя рехаба «Антонов PRO» Максима Антонова задержали в подмосковном городе Видное по обвинению в пытках пациентов. По факту незаконного лишения свободы постояльцев возбудили уголовное дело, ему грозит восемь лет колонии. «Вечерняя Москва» рассказала об обысках в центрах «Антонов PRO» и «Неугасимая надежда».