Нарколог Шуров высказался о волне задержаний из-за пыток в рехабах Подмосковья

Но сейчас, как отметил врач, наблюдается тенденция к нежеланию лицензировать реабилитационные центры, из-за чего некоторые из них работают недобросовестно. Эксперт также подчеркнул, что в платных центрах расходы, как правило, несут сами пациенты или их близкие.