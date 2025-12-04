Путин: Telegram и прочие мессенджеры влияют на молодёжь

Путин подчеркнул, что молодые люди остаются более мобильными и радикальными, им кажется, что любые несправедливости можно решить быстро, и лишь с возрастом появляется понимание сложности таких ситуаций. Он указал на необходимость постоянного контакта с молодёжью и использования тех же средств коммуникации — современных платформ, социальных сетей и обратной связи.
Ранее депутат Андрей Свинцов заявил, что Telegram в ближайшее время не столкнётся с ограничениями в РФ, несмотря на планы по блокировке большинства зарубежных сервисов. По его словам, в перспективе в стране могут появиться барьеры для большинства иностранных сервисов, поскольку те, как утверждает парламентарий, сотрудничают со спецслужбами США.
