Путин: Telegram и прочие мессенджеры влияют на молодёжь

Путин подчеркнул, что молодые люди остаются более мобильными и радикальными, им кажется, что любые несправедливости можно решить быстро, и лишь с возрастом появляется понимание сложности таких ситуаций. Он указал на необходимость постоянного контакта с молодёжью и использования тех же средств коммуникации — современных платформ, социальных сетей и обратной связи.