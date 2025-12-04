ГАИ напомнила о правилах проезда пешеходных переходов

В Госавтоинспекции отметили, что одним из важнейших аспектов безопасного вождения является соблюдение скорости перед пешеходными переходами. «Водители, замедляя скорость, вы даете себе больше времени на реакцию. Пешеходы могут неожиданно выйти на переход, особенно дети или пожилые люди, поэтому важно быть готовым к любым ситуациям. Соблюдайте установленную скорость — ниже разрешенной скорости в зоне пешеходного перехода. Если вы видите пешехода на переходе, замедлите движение и будьте готовы остановиться», — напомнили в ГАИ.