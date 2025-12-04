ГАИ напомнила о правилах проезда пешеходных переходов

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ГАИ напомнили о правилах проезда пешеходных переходов. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.
В Госавтоинспекции отметили, что одним из важнейших аспектов безопасного вождения является соблюдение скорости перед пешеходными переходами. «Водители, замедляя скорость, вы даете себе больше времени на реакцию. Пешеходы могут неожиданно выйти на переход, особенно дети или пожилые люди, поэтому важно быть готовым к любым ситуациям. Соблюдайте установленную скорость — ниже разрешенной скорости в зоне пешеходного перехода. Если вы видите пешехода на переходе, замедлите движение и будьте готовы остановиться», — напомнили в ГАИ.
Важно также не отвлекаться: сосредоточить внимание при подъезде к пешеходному переходу, не использовать мобильный телефон. «Будьте особенно осторожны в темное время суток и в условиях плохой видимости», — обратили внимание в ГАИ.
За 11 месяцев 2025 года на территории Минской области на пешеходных переходах произошло 82 ДТП, где семь человек погибли и 76 получили травмы. -0-