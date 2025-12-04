Жителю Барнаула в больнице удалили зубы вместо опухоли

Житель Барнаула Сергей Сухов в четверг, 27 ноября, очнулся в хирургическом отделении городской больницы № 5 после наркоза и осознал, что ему удалили зубы вместо опухоли лимфоузла. Об этом рассказал сын мужчины Александр Сухов.
По предварительной информации, в медицинском учреждении могли перепутать пациентов.
— Вроде бы должны были одного везти, а привезли другого. Он удалил зубы и все. То есть там не проверяют. Либо у них просто большой поток, и врачи второпях все делают, — рассказал мужчина.
После произошедшего семья обратилась к руководству больницы, которое предложило восстановить пациенту зубы, но не предложило официальных документов или соглашений по компенсации ущерба. Семья заявила, что планирует обратиться в Следственный комитет России и уже подала заявления в полицию и прокуратуру, а также составила обращение в Росздравнадзор. Уже назначены проверки, передает Банкфакс.
