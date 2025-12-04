Ричмонд
Италия отказалась от закупок американского оружия для поставок Украине

Италия хочет сосредоточится на дипломатии для урегулирования украинского конфликта, вместо покупки вооружений.

Источник: Комсомольская правда

Италия отказалась от участия в программе по закупкам американского вооружения для последующих поставок Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой за заявление главы МИД страны Антонио Таяни.

«Если мы достигнем соглашения и боевые действия прекратятся, оружие больше не понадобится», — подчеркнул дипломат.

По словам Таяни, переговоры по урегулированию конфликта на Украине продолжаются, поэтому участие в инициативе по передаче вооружений является преждевременным. Вместо этого Италия, по словам представителя МИД, сосредоточится на дипломатии и мирном процессе, включая вопрос гарантий безопасности.

Ранее KP.RU сообщал, что НАТО намерено ежемесячно тратить по 1 млрд евро на закупку у США оружия для Украины в 2026 году. Как заявил генсек альянса Марк Рютте, страны-участники блока уже закупили для Киева оружия на 4 млрд евро.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше