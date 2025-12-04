Италия отказалась от закупок американского оружия для поставок Украине

Италия отказалась от участия в программе по закупкам американского вооружения для последующих поставок Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой за заявление главы МИД страны Антонио Таяни.
«Если мы достигнем соглашения и боевые действия прекратятся, оружие больше не понадобится», — подчеркнул дипломат.
По словам Таяни, переговоры по урегулированию конфликта на Украине продолжаются, поэтому участие в инициативе по передаче вооружений является преждевременным. Вместо этого Италия, по словам представителя МИД, сосредоточится на дипломатии и мирном процессе, включая вопрос гарантий безопасности.
Ранее KP.RU сообщал, что НАТО намерено ежемесячно тратить по 1 млрд евро на закупку у США оружия для Украины в 2026 году. Как заявил генсек альянса Марк Рютте, страны-участники блока уже закупили для Киева оружия на 4 млрд евро.