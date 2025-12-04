Помощники Деда Мороза исполнят желания детей

Ежедневно в телестудии транслируют видеообращения ребят, оставшихся без попечения родителей. Они поздравят всех с наступающим Новым годом и загадают желание. Исполнить мечты помогут помощники Деда Мороза, в роли которых выступят телеведущие, музыканты, спортсмены, политики и общественные деятели. С 8 до 12 часов в павильоне будут проходить съемки видеороликов с участием приглашенных гостей. Артисты, спорт смены и блогеры будут играть в настольные игры, давать новогодние интервью, снимать видеоприветы и поздравления. В студии установили елку желаний, откуда звезды снимут украшение и исполнят написанную на нем мечту.