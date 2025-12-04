Помощники Деда Мороза исполнят желания детей

4 декабря на ВДНХ открылся благотворительный проект «Включайся. Несекретная служба Деда Мороза».
В новой локации на территории главной выставки страны можно попробовать себя в роли ведущего, сделать памятное фото и помочь исполниться мечте ребенка из Центра содействия семейному воспитанию.
Ежедневно в телестудии транслируют видеообращения ребят, оставшихся без попечения родителей. Они поздравят всех с наступающим Новым годом и загадают желание. Исполнить мечты помогут помощники Деда Мороза, в роли которых выступят телеведущие, музыканты, спортсмены, политики и общественные деятели. С 8 до 12 часов в павильоне будут проходить съемки видеороликов с участием приглашенных гостей. Артисты, спорт смены и блогеры будут играть в настольные игры, давать новогодние интервью, снимать видеоприветы и поздравления. В студии установили елку желаний, откуда звезды снимут украшение и исполнят написанную на нем мечту.
С 12 до 20 часов побывать в павильоне сможет любой желающий. Посетителям предложат записать видеопривет или поздравление в тематической фотозоне. А те, кто захочет совершить чудо, тоже смогут снять игрушку с елки желаний, чтобы сделать новогодний подарок ребенку. Также в студии будет идти сбор средств на приобретение спортинвентаря и средств реабилитации для подопечных НКО.