Мосгорсуд отложил рассмотрение аппеляицй по делу «Телты»

Суд посчитал доказанным, что деньги были использованы не по целевому назначению, и назначил каждому из подсудимых по семь лет лишения свободы. Фигурантом дела также проходил военный представитель заказчика Алексей Пальмов. Он дал показания против руководителей завода и, как указано в судебных документах, получил условный срок. Морозов, Высоков и главный бухгалтер «Телты» не признавали свою вину.