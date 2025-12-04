Мосгорсуд отложил рассмотрение аппеляицй по делу «Телты»

Заседание сула запланировано на 12 декабря.
Московский городской суд отложил рассмотрение апелляционных жалоб учредителя АО «Пермский телефонный завод “Телта”» Игоря Морозова, бывшего директора предприятия Алексея Высокова и главного бухгалтера Елены Гришиной. Заседание по делу о мошенничестве в особо крупном размере продолжится 12 декабря. Информация об этом следует из данных картотеки Мосгорсуда.
Осужденные настаивают на пересмотре приговора Мещанского райсуда Москвы, который признал их виновными в хищении средств, выделенных на исполнение госконтракта по поставке полевых телефонов. По приговору первой инстанции Морозова, Высокова и Гришину признали виновными в хищении 33 млн рублей, которые предприятие получило на выполнение государственного контракта.
Суд посчитал доказанным, что деньги были использованы не по целевому назначению, и назначил каждому из подсудимых по семь лет лишения свободы. Фигурантом дела также проходил военный представитель заказчика Алексей Пальмов. Он дал показания против руководителей завода и, как указано в судебных документах, получил условный срок. Морозов, Высоков и главный бухгалтер «Телты» не признавали свою вину.