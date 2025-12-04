Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Начало эпидемии чумы связали с серией извержений вулканов в 1345 году

К соответствующему выводу пришил палеоклиматологи Кембриджского университета.

Источник: Аргументы и факты

Группа палеоклиматологов выяснила, что начало средневековой эпидемии чумы было частично обусловлено серией извержений вулканов в 1345 году. Результаты исследования приводит пресс-служба Кембриджского университета.

Как объяснил научный сотрудник Института истории и культуры Восточной Европы Мартин Баух, извержения вулканов стали причиной похолодания климата в Европе, на фоне чего жители Средиземноморья столкнулись с неурожаями. Из-за этого торговые республики Италии были вынуждены импортировать зерно из черноморских портов Золотой орды.

По мнению ученых, вместе со злаками в Италию привезли зараженных чумной палочкой блох. Отмечается, что в пользу этой версии говорит то, что первые упоминания о вспышках чумы появляются в венецианских хрониках примерно через два месяца после прибытия в Венецию кораблей с ордынским зерном.

Напомним, ранее ученые из Китая выяснили, сколько раз надо родить женщине для снижения риска смерти.