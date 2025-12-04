Начало эпидемии чумы связали с серией извержений вулканов в 1345 году

Группа палеоклиматологов выяснила, что начало средневековой эпидемии чумы было частично обусловлено серией извержений вулканов в 1345 году. Результаты исследования приводит пресс-служба Кембриджского университета.
Как объяснил научный сотрудник Института истории и культуры Восточной Европы Мартин Баух, извержения вулканов стали причиной похолодания климата в Европе, на фоне чего жители Средиземноморья столкнулись с неурожаями. Из-за этого торговые республики Италии были вынуждены импортировать зерно из черноморских портов Золотой орды.
По мнению ученых, вместе со злаками в Италию привезли зараженных чумной палочкой блох. Отмечается, что в пользу этой версии говорит то, что первые упоминания о вспышках чумы появляются в венецианских хрониках примерно через два месяца после прибытия в Венецию кораблей с ордынским зерном.
Напомним, ранее ученые из Китая выяснили, сколько раз надо родить женщине для снижения риска смерти.