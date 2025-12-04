Прокуратура помогла жительнице Ростова получить лекарства

Жительницу Ростова-на-Дону с тяжелым хроническим заболеванием обеспечили лекарствами после вмешательства прокуратуры. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.
На ситуацию обратили внимание после жалобы. Женщина сообщила, что из-за своего заболевания нуждается в постоянном приеме лекарств, но в учреждении здравоохранения ей не выписали льготный рецепт.
Прокуратура внесла представление руководителю медицинской организации. После этого инвалиду предоставили все необходимые медикаменты.
