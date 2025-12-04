Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура помогла жительнице Ростова получить лекарства

После вмешательства прокуратуры ростовчанка с тяжелым хроническим заболеванием получила лекарства.

Источник: Комсомольская правда

Жительницу Ростова-на-Дону с тяжелым хроническим заболеванием обеспечили лекарствами после вмешательства прокуратуры. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

На ситуацию обратили внимание после жалобы. Женщина сообщила, что из-за своего заболевания нуждается в постоянном приеме лекарств, но в учреждении здравоохранения ей не выписали льготный рецепт.

Прокуратура внесла представление руководителю медицинской организации. После этого инвалиду предоставили все необходимые медикаменты.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.