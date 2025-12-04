Ричмонд
Украинский лыжник заявил о разочаровании из-за допуска россиян до соревнований

Лыжник Дмитрий Романченко с Украины рассказал, что был разочарован решением Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить его коллег из России и Белоруссии до соревнований. Он считает, что россияне и белорусы не имеют никакого достоинства.

— Они не прилагают никаких усилий для создания мирного сообщества, — передает слова Романченко VG.

Международная федерация самбо допустила представителей России и Белоруссии к международным соревнованиям, разрешив им использовать флаги и гимны своих стран.

2 декабря Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию российских паралимпийцев, которые оспаривали недопуск на соревнования при содействии Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Теперь россияне смогут выступать под национальным флагом и гимном.

В октябре суд также постановил, что решение Европейского союза настольного тенниса об отстранении российских и белорусских спортсменов от соревнований является дискриминационным.