Лыжник Дмитрий Романченко с Украины рассказал, что был разочарован решением Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить его коллег из России и Белоруссии до соревнований. Он считает, что россияне и белорусы не имеют никакого достоинства.
— Они не прилагают никаких усилий для создания мирного сообщества, — передает слова Романченко VG.
Международная федерация самбо допустила представителей России и Белоруссии к международным соревнованиям, разрешив им использовать флаги и гимны своих стран.
2 декабря Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию российских паралимпийцев, которые оспаривали недопуск на соревнования при содействии Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Теперь россияне смогут выступать под национальным флагом и гимном.
В октябре суд также постановил, что решение Европейского союза настольного тенниса об отстранении российских и белорусских спортсменов от соревнований является дискриминационным.