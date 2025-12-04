Ричмонд
Педиатр Линч назвала распространенную ошибку при борьбе с кишечными инфекциями

При гастроэнтерите зубную щетку заболевшего необходимо хранить отдельно от остальных, а после выздоровления — обязательно выбросить. Игнорирование этого правила может поспособствовать распространению инфекции в семье. Об этом предупредила британский педиатр Ниам Линч.

По ее словам, при появлении симптомов отравления или гастроэнтерита большинство людей обращают внимание на частое мытье рук и обработку поверхностей, но при этом забывают о зубных щетках.

— Вы можете мыть руки 573 раза в день, но это будет пустой тратой времени, пока зубные щетки стоят вместе, — подчеркнула Линч.

Специалист отметила, что бактерии и вирусы, вызывающие желудочно-кишечные инфекции, легко передаются через предметы личной гигиены. Она подчеркнула, что в случае, если зубные щетки членов семьи хранятся в одном стакане или на одной полке, заражение становится почти неизбежным даже при соблюдении всех остальных мер предосторожности, передает HuffPost.

Гастроэнтеролог Али Альмасри рассказал, что урчание в желудке появляется не из-за голода, а вследствие нормального процесса пищеварения и перемещения пищи по ЖКТ. По его словам, интенсивность звуков зависит от количества газов и жидкости в кишечнике.