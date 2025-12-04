Педиатр Линч назвала распространенную ошибку при борьбе с кишечными инфекциями

Специалист отметила, что бактерии и вирусы, вызывающие желудочно-кишечные инфекции, легко передаются через предметы личной гигиены. Она подчеркнула, что в случае, если зубные щетки членов семьи хранятся в одном стакане или на одной полке, заражение становится почти неизбежным даже при соблюдении всех остальных мер предосторожности, передает HuffPost.