Педиатр Линч назвала распространенную ошибку при борьбе с кишечными инфекциями

При гастроэнтерите зубную щетку заболевшего необходимо хранить отдельно от остальных, а после выздоровления — обязательно выбросить. Игнорирование этого правила может поспособствовать распространению инфекции в семье. Об этом предупредила британский педиатр Ниам Линч.
По ее словам, при появлении симптомов отравления или гастроэнтерита большинство людей обращают внимание на частое мытье рук и обработку поверхностей, но при этом забывают о зубных щетках.
— Вы можете мыть руки 573 раза в день, но это будет пустой тратой времени, пока зубные щетки стоят вместе, — подчеркнула Линч.
Специалист отметила, что бактерии и вирусы, вызывающие желудочно-кишечные инфекции, легко передаются через предметы личной гигиены. Она подчеркнула, что в случае, если зубные щетки членов семьи хранятся в одном стакане или на одной полке, заражение становится почти неизбежным даже при соблюдении всех остальных мер предосторожности, передает HuffPost.
