«Я такого нигде не видела»: Симоньян рассказала о сюрпризе в номере индийского отеля

Главный редактор телеканала «RT» и международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян рассказала о необычном сюрпризе в номере отеля в Индии. Об этом она написала в личном Telegram-канале.
Главред «RT» показала фотографию, на которой продемонстрировала рамку, в которой был ее портрет. Снимок стоял в номере отеля, куда Симоньян заселилась во время визита в Индию.
Фото: Telegram-канал Маргариты Симоньян.
«А вот такого я нигде не видела. Заселяешься в номер в Индии, а там на столике стоит твоя фотография», — рассказала она.
Маргарита Симоньян прибыла в Индию, где будет запущено вещание филиала RT. В церемонии также примет участие президент РФ Владимир Путин, который 4 и 5 декабря находится в стране с официальным государственным визитом.
В ходе поездки Путин встретится с индийским руководством и примет участие в Российско-индийском бизнес-форуме.