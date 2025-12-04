Ричмонд
«Я такого нигде не видела»: Симоньян рассказала о сюрпризе в номере индийского отеля

Симоньян рассказала, что увидела рамку со своим фото в номере отеля в Индии.

Источник: Комсомольская правда

Главный редактор телеканала «RT» и международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян рассказала о необычном сюрпризе в номере отеля в Индии. Об этом она написала в личном Telegram-канале.

Главред «RT» показала фотографию, на которой продемонстрировала рамку, в которой был ее портрет. Снимок стоял в номере отеля, куда Симоньян заселилась во время визита в Индию.

Фото: Telegram-канал Маргариты Симоньян.

«А вот такого я нигде не видела. Заселяешься в номер в Индии, а там на столике стоит твоя фотография», — рассказала она.

Маргарита Симоньян прибыла в Индию, где будет запущено вещание филиала RT. В церемонии также примет участие президент РФ Владимир Путин, который 4 и 5 декабря находится в стране с официальным государственным визитом.

В ходе поездки Путин встретится с индийским руководством и примет участие в Российско-индийском бизнес-форуме.

