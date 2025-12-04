Ричмонд
FIS предупредила о наказании за дискриминацию российских спортсменов

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) заявила, что планирует применять меры к тем, кто будет дискриминировать или провоцировать представителей России и Белоруссии на соревнованиях. Это касается как спортсменов, так и вспомогательного персонала.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) заявила, что планирует применять меры к тем, кто будет дискриминировать или провоцировать представителей России и Белоруссии на соревнованиях. Это касается как спортсменов, так и вспомогательного персонала.

— Дискриминационное и провокационное поведение будет подвергнуто дисциплинарному разбирательству за нарушение статьи 3.5 универсального кодекса этики FIS, — передает ТАСС.

2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS)удовлетворил апелляцию российских паралимпийцев, которые оспаривали недопуск на соревнования при содействии Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Теперь россияне смогут выступать под национальными флагом и гимном.

Международная федерация самбо допустила представителей России и Белоруссии к международным соревнованиям, также разрешив им использовать флаги и гимны своих стран.

В октябре CAS постановил, что решение Европейского союза настольного тенниса об отстранении российских и белорусских спортсменов от соревнований является дискриминационным.