«Услада для глаз»: Бывший муж Гагариной опубликовал фото ее повзрослевшего сына

Дмитрий Исхаков, бывший супруг Полины Гагариной опубликовал в соцсетях фотографию 18-летнего Андрея Кислова, сына певицы от ее первого мужа актера Петра Кислова.
Публикация в сети стала поводом для обсуждений внешности человека. Фотография вызвала положительный отклик у аудитории.
«Андрюшка красавчик», — написал один из пользователей.
Другой поклонник назвал фото притягательным, которое хочется рассматривать.
«Это просто услада для глаз», — подчеркнул комментатор.
Гагарина и Кислов были женаты с 2007 по 2010 год. За Исхаковым она была замужем с 2014 года. Спустя шесть они развелись. Бывшие супруги воспитывают общую дочь Мию.
Ранее KP.RU писал, что Гагарина переехала из своего частного дома в Подмосковье в столицу из-за дочери Мии, которую перевела в новую школу.