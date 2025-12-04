Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Услада для глаз»: Бывший муж Гагариной опубликовал фото ее повзрослевшего сына

Внешность сына Полины Гагариной впечатлила поклонников певицы.

Источник: Комсомольская правда

Дмитрий Исхаков, бывший супруг Полины Гагариной опубликовал в соцсетях фотографию 18-летнего Андрея Кислова, сына певицы от ее первого мужа актера Петра Кислова.

Публикация в сети стала поводом для обсуждений внешности человека. Фотография вызвала положительный отклик у аудитории.

«Андрюшка красавчик», — написал один из пользователей.

Другой поклонник назвал фото притягательным, которое хочется рассматривать.

«Это просто услада для глаз», — подчеркнул комментатор.

Гагарина и Кислов были женаты с 2007 по 2010 год. За Исхаковым она была замужем с 2014 года. Спустя шесть они развелись. Бывшие супруги воспитывают общую дочь Мию.

Ранее KP.RU писал, что Гагарина переехала из своего частного дома в Подмосковье в столицу из-за дочери Мии, которую перевела в новую школу.