Испания решила отказаться от участия в Евровидении из-за допуска Израиля

Европейский вещательный союз не стал исключать Израиль из числа участников.

Источник: Аргументы и факты

Испания решила воздержаться от участия в «Евровидении-2026» в связи с тем, что Европейский вещательный союз не стал исключать Израиль из списка конкурсантов, передает телерадиокомпания королевства RTVE.

Также отмечается, что RTVE не будет транслировать полуфиналы и финал музыкального конкурса, который состоится 16 мая в австрийской Вене.

Напомним, в течение текущего года Испания, вместе с Ирландией, Исландией, Нидерландами и Словенией, активно выступали за отстранение Израиля от конкурса, аргументируя это событиями последних лет в секторе Газа.

Ранее сегодня стало известно, что от участия в конкурсе отказались Нидерланды.

