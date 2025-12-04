Испания решила отказаться от участия в Евровидении из-за допуска Израиля

Испания решила воздержаться от участия в «Евровидении-2026» в связи с тем, что Европейский вещательный союз не стал исключать Израиль из списка конкурсантов, передает телерадиокомпания королевства RTVE.
Также отмечается, что RTVE не будет транслировать полуфиналы и финал музыкального конкурса, который состоится 16 мая в австрийской Вене.
Напомним, в течение текущего года Испания, вместе с Ирландией, Исландией, Нидерландами и Словенией, активно выступали за отстранение Израиля от конкурса, аргументируя это событиями последних лет в секторе Газа.
Ранее сегодня стало известно, что от участия в конкурсе отказались Нидерланды.
