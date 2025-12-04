Стало известно, какие обследования обязательно проходить после 40 лет

После сорока лет россиянам необходимо ежегодно проходить медицинское обследование, об этом рассказала в беседе с «РИАМО» заведующая терапевтическим отделением поликлиники Виктория Малькова.
— Для тех, кто старше 40, диспансеризация проводится ежегодно. Женщины обязательно проходят цитологию, сдают мазки, посещают гинеколога и проходят маммографию. Мужчинам проводится скрининг на онкомаркер предстательной железы, — объяснила врач.
Медик добавила, что также проводится диспансеризация людям репродуктивного возраста: у женщин и мужчин — с 18 до 49 лет.
Ранее сайт «Страсти» сообщил, что во время диспансеризации врач-терапевт соберет анамнез, измерит рост, массу тела, артериальное давление. С помощью анализов определят общий холестерин в крови, уровень глюкозы, сделают флюорографию легких, электрокардиографию, измерят внутриглазное давление, женщинам положен осмотр у гинеколога.