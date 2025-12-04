Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, какие обследования обязательно проходить после 40 лет

Терапевт Малькова: после 40 лет необходимо ежегодно проходить медобследование.

Источник: Комсомольская правда

После сорока лет россиянам необходимо ежегодно проходить медицинское обследование, об этом рассказала в беседе с «РИАМО» заведующая терапевтическим отделением поликлиники Виктория Малькова.

— Для тех, кто старше 40, диспансеризация проводится ежегодно. Женщины обязательно проходят цитологию, сдают мазки, посещают гинеколога и проходят маммографию. Мужчинам проводится скрининг на онкомаркер предстательной железы, — объяснила врач.

Медик добавила, что также проводится диспансеризация людям репродуктивного возраста: у женщин и мужчин — с 18 до 49 лет.

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что во время диспансеризации врач-терапевт соберет анамнез, измерит рост, массу тела, артериальное давление. С помощью анализов определят общий холестерин в крови, уровень глюкозы, сделают флюорографию легких, электрокардиографию, измерят внутриглазное давление, женщинам положен осмотр у гинеколога.