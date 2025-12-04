Россиян предупредили об опасности монодиеты

Главный недостаток монодиеты — ее критическая несбалансированность. Ни один продукт, взятый в отдельности, не способен обеспечить организм полным спектром незаменимых нутриентов. Длительное соблюдение монодиет повышает риски гастрита, панкреатита, приводит к электролитному дисбалансу и может стать триггером для развития расстройств пищевого поведения, — сообщила медик.