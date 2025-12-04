Россиян предупредили об опасности монодиеты

Тем, кто планирует сбросить лишний вес, следует питаться сбалансировано. Попытка сократить количество калорий за счет исключения большинства продуктов, может спровоцировать новые проблемы со здоровьем. Об этом рассказала «РИАМО» врач-диетолог Марьяна Джутова.
Главный недостаток монодиеты — ее критическая несбалансированность. Ни один продукт, взятый в отдельности, не способен обеспечить организм полным спектром незаменимых нутриентов. Длительное соблюдение монодиет повышает риски гастрита, панкреатита, приводит к электролитному дисбалансу и может стать триггером для развития расстройств пищевого поведения, — сообщила медик.
Эксперт добавила, что недостаток жиров, например, может негативно отразиться на гормональном фоне — особенно таким проблемам подвержены женщины.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что среди мужчин 43% готовы придерживаться строгого режима питания, а 45% женщин склонны сокращать ежедневное потребление калорий.
По данным 360.ru, причиной увеличения веса могут быть нарушения в работе щитовидной железы.